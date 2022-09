C'è anche un po' di Rimini nel trionfo azzurro di Volley: i complimenti del Sindaco a Nicola Giolito

Sport

Rimini

| 15:36 - 12 Settembre 2022

Nicola Giolito.

La Nazionale di Pallavolo maschile è Campione del Mondo. Nell'impresa dei ragazzi di coach Fefé De Giorgi, che hanno battuto la Polonia per 3-1 in finale, c'è anche un po' di Rimini. Nicola Giolito, 46 anni e riminese, fa parte dello staff dei Campioni del Mondo e ricopre anche il ruolo di preparatore atletico responsabile.



I complimenti arrivano anche dai canali social del primo cittadino riminese: "C'è anche un pezzo di Rimini tra i protagonisti del trionfo dell'Italia del volley, tornata sul tetto del mondo dopo 24 anni: il mio amico Nicola Giolito! - commenta Jamil Sadegholvaad - Nicola è assistente del coach De Giorgi e preparatore fisico della giovane squadra azzurra, che ieri sera in Polonia ha messo il sigillo su un torneo del mondo entusiasmante. Complimenti

Nicola, orgogliosi di te e di tutto il team!"