Software gratuito o economico che può fare più male che bene





15:16 - 12 Settembre 2022

Chi non ha mai scaricato un programma, un'app o un software apparentemente gratuito da Internet? Applicazioni stellari e fantastiche che promettono di velocizzare il proprio dispositivo, proteggere da qualsiasi intrusione esterna e persino di compiere veri e propri miracoli informatici. Quanto c'è di vero in tutto questo? Naturalmente non siamo qui per dire che non esistano assolutamente programmi di questo tipo o che i software gratuiti siano tutti inutili , poiché non è assolutamente così.



Tuttavia, c'è da aggiungere che la maggior parte dei software gratuiti che circolano online non sono sicuri come sostengono di essere. Una delle regole principali del mondo del mercato è che nulla è davvero “gratuito” e ogni cosa ha un suo costo. Se questo non è immediatamente visibile non vuol dire che non stiate pagando in modo diverso. I programmi, software o app che siano, non appaiono dal nulla e costano tempo e fatica per essere sviluppati; pertanto, chi si trova al di là dello schermo a compilare il codice sorgente per il funzionamento del software dovrà avere un ritorno economico. Se non vende il software, il denaro da dove proviene? Banalmente, si potrebbe trattare di pubblicità all'interno del programma stesso, anche se non è sempre questo il caso.



I banner pubblicitari, di per sé, possono sembrare innocui; dopotutto è sufficiente non cliccarci sopra, giusto? In realtà a volte sono così invasivi da rendere difficile l'uso del programma, distraggono e appaiono anche poco professionali. Se i fattori negativi si limitassero a dettagli di questa portata, probabilmente non parleremmo di veri e propri “danni”; purtroppo, però, bisogna svegliarsi dall'illusione: i software gratuiti o eccessivamente economici che si prelevano online sono spesso corredati da malware. Il termine indica “software malevolo” ed è utilizzato per riferirsi a varie tipologie di codice in grado di arrecare danno, siano essi veri e propri virus o spyware.



Virus e spyware



I virus non hanno bisogno di introduzioni: proprio come quelli umani sono in grado di danneggiare un computer; gli spyware, invece, cercano di restare nascosti per evitare di essere intercettati. Cosa fa uno spyware di preciso? Proprio come suggerisce il nome, è un software spia che carpisce tutti i dettagli inseriti sul dispositivo, acquisendoli e inviandoli al suo creatore. In questo modo, i malintenzionati possono ottenere molte informazioni personali e persino numeri di carte di credito.



Sebbene queste siano le conseguenze più gravi in cui si possa incappare, non sono le uniche. Prendiamo ad esempio gli antivirus gratuiti di famose compagnie. Questi installano forzatamente, insieme al programma stesso, anche programmi spazzatura, conosciuti come bloatware o crapware, rallentando di molto il computer. Nel migliore dei casi, durante l'installazione viene data l'opzione per non installarli; nel peggiore invece non si ha un lusso del genere. Avere un antivirus gratis può essere utile, ma a quale costo? Le software house che producono antivirus sono tante e ce ne sono di famose e meno famose: le prime hanno un approccio meno distruttivo per il cliente, mentre le seconde, per giustificare i costi di spesa, possono dedicarsi anche a pratiche meno piacevoli, come per esempio il tracciamento delle abitudini di navigazione, vendendo i dati acquisiti a compagnie terze.



VPN gratuite?



Purtroppo, data la crescente importanza delle VPN online, ormai anche questi servizi sono presi di mira e sono tantissimi i software gratuiti o eccessivamente economici che infestano la rete con promesse difficili da mantenere. Utilizzare una VPN gratuita può essere un rischio enorme, poiché vi collegherete consapevolmente a una rete di cui non sapete nulla, dando in pasto i vostri dati a potenziali malintenzionati. Se volete usufruire di un servizio VPN sicuro e funzionale, il consiglio è quello di selezionare i migliori provider che offrono delle tariffe oneste e realistiche, come ad esempio NordVPN, uno dei più efficienti e convenienti.



Alcune VPN, inoltre, garantiscono anche un servizio di protezione aggiuntivo contro malware e siti potenzialmente dannosi. Pertanto, collegandovi alla vostra VPN in abbonamento, potrete navigare in tutta sicurezza, evitando automaticamente i software che possono contenere virus, malware, spyware o qualsiasi altro codice dannoso.



I vantaggi dell'uso di una online VPN sono davvero tantissimi ed elencarli tutti in questa sede potrebbe essere difficile; tuttavia, anche in questo caso bisogna prestare sempre la massima attenzione, evitando servizi gratuiti poiché, come sottolineato in precedenza, nulla lo è davvero!