Rimini Calcio, sulla tua strada c'è la corazzata Entella

| 15:11 - 13 Settembre 2022

Luca Clemenza nella gara con la Reggiana (foto dalla pagina FB dell'Entella).





di Riccardo Giannini



Delle tre favorite per la vittoria del campionato (le altre sono Reggiana e Cesena) è l'unica a punteggio pieno dopo due giornate e probabilmente è la più attrezzata. Intanto ha rinforzato l'attacco prelevando uno dei due bomber dei rivali della Reggiana, l'ex Rimini Zamparo, chiamato a sostituire Magrassi, ceduto in B al Cittadella. Inoltre ha potenziato tutti i reparti, basti pensare che sulla fascia destra di difesa, perso Coppolaro (anche lui in B, a Modena), Volpe ha ottenuto due rinforzi di valore, l'ex Alessandria Parodi e il giovane scuola Empoli Zappella. A centrocampo, fermo per infortunio l'ex Piacenza Corbari, una mezzala con il vizietto del gol, a Rada e Paolucci si sono aggiunti due big della categoria: la mezzala di qualità Tascone, a segno nella prima giornata con uno strepitoso pallonetto dalla distanza, e il trequartista Clemenza, autore di una splendida rete con un sinistro a giro nella gara di domenica scorsa (11 settembre) con l'Alessandria. In attacco, ai confermati Merkaj e Morosini, si sono aggiunti Zamparo e Faggioli, anche quest'ultimo autore di una rete pregevole con l'Alessandria. La vittoria con i grigi, per 1-3, poteva essere più larga, se l'ex Rimini Marietta non avesse fatto due parate miracolose su Merkaj e Tascone.



Contro i biancorossi di Gaburro, Volpe potrebbe fare turnover, inserendo in difesa Parodi per Zappella e Sadiki per Chiosa (a sinistra tornerà il titolare Barlocco) Di Cosmo o Dossena a centrocampo, Faggioli in attacco per Merkaj. Il tecnico, ex giocatore biancoceleste, invita alla prudenza: "La squadra è competitiva, ma da qui a dire che siamo favoriti ce ne passa. Gli obiettivi si costruiscono partita dopo partita ed i conti si fanno alla fine” , ha dichiarato al termine della gara con l'Alessandria, come riportato da TuttoC.com.



VIRTUS ENTELLA ★★★★★

(4-3-1-2): DE LUCIA - PARODI, Chiosa, Pellizzer, FAVALE - Rada, Paolucci, TASCONE - CLEMENZA - ZAMPARO, Merkaj.

In panchina: Paroni, Siaulys, Borra; ZAPPELLA, BRUNO, Sadiki, REALI, Barlocco; TENKORANG, Dessena, Di Cosmo, Palmieri, CORBARI, Meazzi, MACCA; Magrassi, FAGGIOLI, Morosini, VILLA.

All. Volpe.

IL COLPO: Zamparo.