"D(i)ritti a tavola", dalla Regione 17mila euro per il progetto di solidarietà e pace di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 12 Settembre 2022

Edizione 2017.

Si intitola “D(i)ritti a tavola” il progetto dell’Amministrazione comunale arrivato primo in graduatoria tra quelli finanziati dalla regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 12/2002 relativa agli interventi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace. Oltre 17mila euro il contributo assegnato dalla Regione al progetto che prevede la realizzazione di eventi, laboratori, occasioni di incontro tra culture e Paesi per la promozione di una cultura dei diritti umani.



Le iniziative – che sono in corso di definizione insieme ai partner di progetto, le cooperative sociali Cento Fiori e Il Millepiedi nonché l’associazione Supernova – saranno accomunate dall’obiettivo di creare un ponte con le comunità straniere di Santarcangelo, valorizzando il dialogo interculturale nel solco dei principi fondamentali espressi dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.



Tra gli eventi in corso di definizione, il ritorno di Azdòura Remix, il laboratorio di cucina che metterà gomito a gomito le cuoche romagnole con i ragazzi e le ragazze del progetto Sai (Sistema accoglienza e integrazione, ex Sprar e Siproimi) in un percorso gastronomico che arricchisce le ricette tradizionali del territorio con elementi provenienti da altre culture.



Altre iniziative creeranno collegamenti e parallelismi tra la storia del nostro Paese, comprese le pagine del ’900 tra guerre mondiali e Resistenza, con situazioni simili nella storia dei Paesi di origine dei migranti presenti in città, nonché conferenze, laboratori creativi, la premiazione dei membri più attivi della comunità. A conclusione del progetto, una festa finale in cui sarà la musica a fare da ponte tra i diversi Paesi del mondo.