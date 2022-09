Carolina Bossi, da Cantù la nuova Miss Mamma Italiana incoronata a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:49 - 12 Settembre 2022

Carolina Bossi.



È Carolina Bossi, 31 anni di Cantù (Como), la nuova Miss Mamma Italiana 2022 proclamata a Bellaria Igea Marina lo scorso sabato 10 settembre. Carolina è direttrice d’azienda e mamma di due bimbi, Giorgia e Thomas, di 5 e 4 anni e ha incantato il pubblico e la giuria con il suo fascino, eleganza e abilità nel canto con hula hoop.



Ventotto mamme (di età compresa tra i 25 e 45 anni) provenienti da tutta Italia si sono contese il titolo di Miss Mamma Italiana 2022 alle fasi finali del Concorso nazionale di Te.Ma Spettacoli, svoltesi lo scorso weekend sul palco di Piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina, con la conduzione di Barbara Semeraro. La città romagnola è stata per il secondo anno lo scenario delle serate prefinali, giovedì 8 e venerdì 9 settembre, e finalissima nazionale di sabato 10 del Concorso dedicato alla bellezza e bravura delle mamme italiane.



La vincitrice e le Miss di fascia sono state decretate in base ai voti di una giuria di alta qualità, composta da giornalisti della stampa e radiofonici di grande rilievo come: Fabrizio Filippone vice capo redattore di TGCom24, Silvia Santori direttrice del settimanale Mio, Loredana Del Ninno QN, Giovanni Scotti direttore di Focus online.it, Roberto Vecchi giornalista e autore Rai, Fiore Cavarretta consulente per le iniziative strategiche già direttore generale di Telenova, Andrea Mattei di Radio M2O, Monica Sala di Radio Montecarlo, Boris Mantova di Radio 105, Mary Cianciaruso di Radio Bruno, Monica Stefilongo di Radio Lombardia, Antony Pasquale di Radio ICN New York, Riccardo Mortelliti Intrashtemimento2.0.



Durante la prima serata il Sindaco Filippo Giorgetti insieme a Paolo Borghesi Presidente di Fondazione Verdeblu e Paolo Teti, patron del Concorso, ha salutato una piazza gremita di gente; il pubblico numeroso e partecipe è stato una costante che ha accompagnato le miss per tutte e tre le serate.