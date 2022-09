Lettori: in via Coletti il marciapiede ha le radici La segnalazione dello stato in cui versa il marciapiede

Attualità Rimini | 11:08 - 12 Settembre 2022 Foto lettore. Passeggiare sul marciapiede di via Coletti sta diventando sempre più complicato. Almeno secondo un lettore di Altarimini, Luciano Pompili, che ha denunciato la situazione alla nostra redazione. Infatti, il marciapiede del tratto davanti ai numeri civici 37,39 e 43, è invaso dalle radici degli alberi. Radici che hanno modificato il suolo, rendendolo ormai quasi del tutto impraticabile. Una situazione che ha già causato incidenti (alcune persone sono cadute) e sta creando non poche difficoltà a chi percorre il marciapiede con passeggini o disabili in carrozzina. "Qualcuno deve provvedere a questa situazione!"



