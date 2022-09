Lettori: nomadi in via Flaminia a Rimini: continua l'occupazione

Attualità

Rimini

| 10:52 - 12 Settembre 2022

Foto inviate da un nostro lettore.

Nomadi dietro il supermercato Aldi in via Flaminia a Rimini. "Da mesi l’intera zona è occupata da accampamenti abusivi – spiega un nostro lettore – e anche settembre la situazione non cambia, dalla serie non c’è 2 senza 3". Una situazione di illegalità e allarme igienico sanitario non più sostenibile per una zona frequentata da residenti e clienti del supermercato. Nei parcheggi si vedono roulotte e panni stesi. “Sono accampamenti abusivi – continua il lettore – e chiediamo che le forze dell'ordine provvedano allo sgombero".