Riunione pugilistica al ristorante Artrov, spettacolare incontro per il giovane talento Mohamad Alex

| 10:38 - 12 Settembre 2022

Mohamad Alex e il maestro Tiziano 'Siluro' Scarpellini.





Sabato 10 settembre, presso il ristorante Artrov di Rimini si è svolto il 3° Trofeo Artrov, organizzato dalla Asd " boxe Santarcangelo" in collaborazione con il ristorante Artrov: riunione interregionale Emilia Romagna-Puglia, con 9 incontri dilettantistici, sette di pugili di età compresa tra 14 e 17 anni. Sei di quest pugili provenivano dal celebre gruppo sportivo giovanile "Fiamme Oro", sezione di Brindisi, allenati dall'ex campione di pugilato Fabio Pignattaro.



IL RACCONTO DEL MAESTRO SCARPELLINI "Per la boxe Santarcangelo, è salito sul ring come match clou della serata, Mohamad Alex, che affrontava Ciaglia Pietro della Ferrara boxe. Il match non ha tradito le aspettative e dopo una vera e propria battaglia i giudici hanno decretato la vittoria di Mohamad Alex con verdetto unanime. Se da una parte è stato il match più bello della serata parte del merito va al pugile Ciaglia Pietr che ha dimostrato tenacia e vigore, mai domo e sempre pronto a rispondere alle azioni di Mohamad, che quest'ultimo vinceva però grazie alle maggiori numero di azioni portate.

Alla fine Mohamad Alex ha ricevuto il premio 3° Trofeo Artrov 2022 come miglior pugile della serata tra gli applausi".