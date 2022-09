Incontri al Mulino Sapignoli, ospite l'illustratrice sammarinese Miriana Greggi

Attualità

Poggio Berni

| 10:29 - 12 Settembre 2022

Museo Sapignoli.



Penultimo appuntamento per Oltrefestival, percorso di avvicinamento al Montefeltro Green Festival che si terrà il 24 e il 25 settembre a Novafeltria.



Martedì 13 settembre alle ore 21,00 presso le sale del museo storico nel suggestivo Mulino Sapignoli a Poggio Torriana, località Poggio Berni, la scena sarà per l’illustratrice sammarinese Miriana Greggi che presenterà il suo libro dal titolo “Diario di una eco-apprendista”.



La presentazione del libro, e delle sue tavole che saranno messe in mostra, è da considerarsi un’anteprima assoluta in attesa di essere portato al Lucca Comics & Games 2022. L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Il Mulino macina Eccellenze”a cura de Gli Amici del Mulino Sapignoli APS.



Disegnatrice diplomatasi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con questo fumetto Miriana affronta, in maniera ironica e divertente, il tema della sostenibilità all’interno delle mura domestiche.