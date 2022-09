Calcio C, la top 11 seconda giornata: Capello e Russo guidano l'attacco

Sport

Rimini

| 13:26 - 12 Settembre 2022

Russo esulta: doppietta alla Torres (foto Alessandro Sanna - dalla pagina FB del San Donato Tavarnelle).



Capello e Russo sugli scudi nella seconda giornata del girone B di Serie C. L'attaccante bolognese firma la tripletta che lancia la Carrarese in vetta alla classifica, il pari ruolo del San Donato Tavarnelle, a segno due volte, firma la prima vittoria in C della matricola toscana. Due reti anche per Spagnoli dell'Ancona, non sufficienti però per la prima vittoria dei dorici, fermi a quota 2 in classifica. Tra i pali il 2001 Gelmi, scuola Atalanta, già decisivo nella prima giornata con il Pontedera. Clamorosa la doppia parata su Cerasani e Pietra che vale il punto sul campo del Montevarchi.



TOP 11 (4-2-3-1): Gelmi (Olbia) - Frey (Carrarese), Prestia (Cesena), Crescenzi (Siena), Gkertsos (Fermana) - Di Paola (Vis Pesaro), Scorza (Fermana) - Russo (San Donato Tavarnelle), Fantacci (Pontedera), Capello (Carrarese) - Spagnoli (Ancona),

All. Magrini (San Donato Tavarnelle).