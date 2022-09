Calcio Promozione: inizio difficile per le riminesi, una sola rete in sette e nessuna vittoria

Sport

Rimini

| 10:08 - 12 Settembre 2022

Il Bakia ha superato il Novafeltria 2-1.



Nella giornata del derby di Serie C vinto dal Cesena a spese del Rimini, nel girone E di Promozione si segnala un inizio brillante delle formazioni forlivesi e cesenati, mentre nessuna riminese ha conquistato i tre punti.



Gambettola, Forlimpopoli, Fratta Terme e Bakia hanno superato Misano, Stella, Sant'Ermete e Novafeltria, che hanno concluso la partita in dieci per le espulsioni di Signorini, Tani, Bento Da Silva e Cappello. Il Torconca ha invece strappato il pari a occhiali sul campo del Meldola, l'identico risultato dell'unico derby alla riminese tra Verucchio e Bellaria Igea Marina.



Il bottino di reti delle formazioni riminesi è stato estremamente scarno: una sola rete, quella dell'attaccante Collini del Novafeltria.



In vetta alla classifica anche la grande favorita Sampierana, che ha rifilato un poker al Cervia, altra formazione molto accreditata; quattro reti anche del Granata alla Due Emme.



Domenica il calendario propone l'interessante sfida tra Novafeltria e Sampierana: i locali sono in emergenza in difesa per le assenze di Foschi, Amadei e di Cappello (squalificato). Ieri la prima in campionato di Raffaello Rinaldi, un gradito ritorno in maglia gialloblu, con il terzino Andrea Pavani costretto, come nelle amichevoli di preparazione, ad accentrarsi. La coppia sarà chiamata alla difficile prova di contenere lo scatenato centravanti bianconero Lanzi. Il Torconca ospita l'altra grande favorita del girone, il Gambettola, mentre per la Stella sarà derby con il Verucchio. Il Sant'Ermete della coppia Domini-Pasolini cercherà il riscatto con il Forlimpopoli, mentre il Misano ospiterà il rinnovato Granata per saggiarne la forza. Gara casalinga anche per il Bellaria, che attende il Bakia.