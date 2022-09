Riccione rievoca la pesca alla tratta: successo per l'iniziativa al bagno 58

Attualità

Ieri (domenica 11 settembre), alle 17, il bagno 58 di Riccione hanno ospitato la rievocazione della pesca alla tratta, iniziativa organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Riccione, in collaborazione con lo stabilimento balneare e l'hotel Belvedere.



La “tratta” è un’antica forma di pesca, ora bandita, che veniva effettuata nel passato con pochi e semplici mezzi: una rete a strascico lunga circa 100 metri e una barca o moscone.

L’azione di pesca consisteva nella posa della rete in mare, parallela alla costa per poi tirarla a riva manualmente tramite due cime posizionate alle sue estremità. Il compito di tirare queste cime era affidato principalmente alle donne, motivo per cui veniva soprannominata “la pesca delle balose”.



Con l’ausilio di panieri in vimini, le famiglie trasportavano poi il pesce direttamente presso i luoghi di scambio dove il pescato veniva poi barattato con altri beni di prima necessità.



L'evento si è piacevolmente concluso con un rinfresco gentilmente offerto dall’Hotel Belvedere.