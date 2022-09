Calcio 1a Cat: Morciano, che esordio. Rumagna battuto 5-1

Sport

Morciano

| 08:49 - 12 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Morciano - Rumagna 5-1

Marcatori: 17' Grimaldi, 18' Tonelli, 46' Greco, 56' Antonietti, 69' Reali, 95' Longoni.



Morciano: Alessandrini, Antonietti, Albertini (46' Iannucci), Stanco, Santoni, Lavanna, Lazzari (87' Garetti), Tonelli (71' Diotalevi), Grimaldi (92' Pojana), Ricci, Greco (60' Longoni).

A disp. Di Renzo, Ceccaroni, Palmerini, Lika. All. Rubino.

Rumagna: Cavalieri, Luza, Marconi, Tommasini, Amadori, Siroli (61' Giuliani), Valentini, Bergamaschi, Aguzzoni, Ercolani (74' Pezzella), Lombardi (80' Reali).

A disp. Evangelisti, Sbrighi, Di Camillo, Zoffoli. All. Salsi.



MORCIANO La squadra biancorossa si impone per 5-1 in casa, aprendo le marcature al 17' con Grimaldi, dopo una corta respinta di Cavalieri. Un minuto dopo Tonelli dai 25 metri infila sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa Morciano subito a segno con un diagonale di Greco deviato da un difensore. Al 56' angolo per il Morciano e tap-in vincente di Antonietti. Al 69' il Rumagna trova il gol della bandiera con Reali. Nel recupero quinta rete di Longoni con un preciso diagonale.