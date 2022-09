Rapinatore svelava il nome alle sue vittime: rintracciati sui social e incastrato

Cronaca

Incastrato dalle foto pubblicate su Instagram: un 21enne di origine straniera, specializzato in rapine a danno di giovanissimi, era così sicuro di sè dal dare il proprio nome alle vittime. Sul suo capo è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per rapina ed estorsione.



Come riporta il Corriere Romagna, due delle vittime, rapinate nell'estate 2021, lo hanno rintracciato sui social e hanno riportato il risultato delle loro "investigazioni" ai Carabinieri. A confermare l'identità del giovane malvivente, la testimonianza di altri due ragazzini, minacciati con il coltello nel centro storico di RImini, nel novembre 2021, e costretti a pagare il conto dei drink consumati dal 21enne, assieme ai suoi amici.



L'indagato era ai domiciliari per una rapina in concorso risalente al febbraio 2022: in quell'occasione aveva rapinato quattro minorenni al parco Spina di Miramare. Nel 2020 altre due rapine, ad agosto e ottobre, sempre con lo stesso modus operandi: avvicinava le vittime con una scusa, poi le minacciava col coltello e si faceva consegnare denaro e smartphone.