Calcio Eccellenza, la Savignanese espugna Castenaso 1-3

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:45 - 11 Settembre 2022





Altro successo per la Savignanese che espugna il Negrini di Castenaso e batte 3-1 in rimonta una compagine finora imbattuta.

Avvio di gara intenso e complicato, anche se i romagnoli, con ben 8 under e tanti indisponibili, non sfigurano contro i forti emiliani. Dopo due chance di Sberlati e Protino, Jammeh punisce Papi al 17′ di sinistro. I locali insistono, ma al 25′ il rigore per fallo su Sartori calciato da Nanetti viene respinto dalla grandissima parata di Papi, davvero miracoloso. Dal dischetto non sbaglia il penalty (concesso per fallo di mano su cross di Mazzarini) invece Zoffoli, che insacca il pari al 38′. Il match è vibrante e Vitalino salva sulla linea prima del riposo.



Nella ripresa la squadra di Montanari si mantiene attenta e dosa le forze pronta a colpire. La chance giusta capita al 76′, quando Protino, lanciato da Onofri, fulmina la difesa e raddoppia di sinistro. Ormai c’è una sola squadra in campo, la Savignanese è superlativa e piazza il tris di precisione di Pacchioni da poco entrato.



Un match da ricordare da parte di un gruppo davvero baby con una differenza di 50 anni in 11 giocatori rispetto ai blasonati rivali. Ora testa ai prossimi impegni



Il tabellino

Castenaso: Cinelli, Grassi (46′ De Brasi), Colussi (79′ Grossi), Monducci, Greco (90′ Veronese), Magliozzi, Nanetti (46′ Grossi), Marchesi, Colli (70′ Ghiselli), Sartori, Jammeh. A disp: Pignatelli, Pancera, Bruni, Raspadori All Gelli



Savignanese: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Vitalino (73′ Bascioni), Lambertini, Onofri, Nicolini, Cassani (85′ Possenti), Sberlati (80′ Mazza), Protino (85′ Pacchioni), Farabegoli (58′ Sbrighi) A disp: Semprini, Stacchini, Paganelli, Franchini.



Reti: 17′ Jammeh, 38′ rig Mazzarini, 76′ Protino, 93′ Pacchioni



Note. Ammoniti: Colussi, Vitalino, De Brasi, Onofri,