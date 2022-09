Calcio D, Sammaurese ko in casa contro il Real Forte Querceta 0-2

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:45 - 11 Settembre 2022

Foto Sammaurese Calcio.

Sconfitta casalinga per la Sammaurese, che non riesce a scalfire la retroguardia del Real Forte Querceta e nel secondo turno di campionato è costretta a cedere per 0-2.

Avvio di gara pimpante dei giallorossi, ma sono gli ospiti a trovare il goal del vantaggio con Verde (15′). La squadra di Martini prova a macinare gioco e rientrare, tuttavia i toscani mantengono il punteggio fino all’intervallo.

Nella ripresa la Sammaurese cerca di pressare maggiormente, però sono ancora i versiliesi a trovare la porta: all 70′ infatti Rizzi sorprende ancora la difesa e insacca il raddoppio che di fatto chiude la contesa.

Prossimo turno sul campo della Bagnolese.



Il tabellino

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Scarponi, Maggioli, Casadio, Haruna, Merlonghi, Romano, Misuraca.

A disp: Zavatti, Canalicchio, Manfroni, Angelini, Tamai, Bonafede, Cremonini, Barbatosta, Maltoni. All Martini



REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Giubbolini, Fazzi, Tognarelli, Bernardini, Verde, Bortoletti, Pegollo, Rosati, Bertipagani.

A disp: Pastine, Cosentino, Masi, Dalla Pina, Verona, Bucchioni, Lazzoni, Durante, Rizzi All Venturi

Reti: 15′ Verde, 70′ Rizzi