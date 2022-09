Calcio Prima, il Riccione liquida la Bagnese 2-0

Sport

Riccione

| 19:30 - 11 Settembre 2022

Al debutto in campionato il Riccione piega il Bagno di Romagna 2-0 tra le mura amiche. Gli uomini di Iencinella sfoderano una prestazione di livello mantenendo sempre alta la concentrazione. Brivido per il Riccione al 15': in contropiede il Bagno di R. con Braccalenti colpisce il palo. Capriotti è il mattatore di giornata con una doppietta: il primo goal al 16' con un lob dal vertice destro dell'area di rigore con palla che scavalca Angeli e va a finire all'incrocio dei pali. Seconda rete al 41' da bomber di razza: ribadisce in rete il tiro violento di Amati che che Tontini respinge come può: facile per Capriotti gonfiare il sacco.

Tra il primo ed il secondo goal c'è la reazione del Bagno di Romagna che sfiora il pari con Silvani: bolide da 25 metri che sfiora il palo al 20'. Al 35' Braccalenti incorna su calcio da fermo dalla tre quarti e Pasini si stende respingendo, tap-in di Braccini e Pasinifa muro muro col corpo bloccando la sfera.

Nel secondo tempo gli ospiti cercano di alzare i ritmi per mettere in difficoltà la retroguardia di casa, ma l'attenzione del reparto arretrato è totale e i ragazzi di mister Iencinella guidati da Fini sono insuperabili. Anzi è il Riccione ad andare più volte vicino al terzo goal, prima con Brisigotti al 56', poi con Klyvchuk che fallisce il rigore procurato da Brisigotti ed infine con Amati che calcia a lato da pochi metri un assist del solito Brisigotti.

Vittoria meritata del Riccione che oltre alla qualità ha dimostrato di avere anche carattere, temperamento. Ottima la guida tecnica Iencinella-Conte.



Il tabellino



Riccione; Pasini, Olivieri, Imola, Bara (51' Colonna), Fini, Bencivenga, Ingrosso (83' Fabbri), Brisigotti (87' Dragoni), Amati (83' Ndao), Klyvchuk, Capriotti (72' Fantini). A disp.; Giustolisi, Ioli, Alberelli, Cugnigni. All. Iencinella.



Bagno di Romagna: Angeli (30' Tontini), Mambelli, Braccini, Bardi, Mosconi, Batani (73' Venturi), Moretti, Silvani, Bartolini, Antonelli (73' Marcucci, 80' Guerra), Braccalenti (73' Spignoli). A disp. Checcaroni, Petrini, Melini, Bravaccini. All. Visotti.



Arbitro: Luca Ponticelli di Ravenna.



Reti: 16' e 41' Capriotti (R).



Note. Ammoniti; Bara, Klyvchuk, Capriotti e Colonna per il Riccione. Venturi e Bardi per il Bagno di Romagna. Tontini (B) para un rigore al 58' a Klyvchuk.