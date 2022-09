Calcio Promozione, Sampierana da urlo: 4-1 al blasonato Cervia

Sport

Cervia

| 19:17 - 11 Settembre 2022

La Sampierana.

Brillante esrdio della Sampierana che domina il forte Cervia vincendo 4-1 tra le mura amiche. I ragazzi di mister Barontini, oggi assente, ma ben sostituito dal duo Fontana- Ostolani, partono in attacco come forsennati e già al5’ passano in vantaggio. Rimessa laterale di Quercioli che smarca Petrini in area, il centrocampista mette al centro per l’accorrente Pungelli che anticipa difensore e portiere e mette in rete. Due minuti dopo al7’ lancio di Narducci per Petrini che si incunea in area e batte Braggion con un tocco ad uscire.

Il Cervia sembra frastornato ed al 9’ Castagnoli impegna il portiere ospite che respinge un suo forte tiro dal limite dell’area. Al 34’ bella triangolazione Castagnoli- Lanzi-Corzani tiro di quest’ultimo alto sopra la traversa. Al 36’ tris della Sampierana Lanzi da 40 metri con un pallonetto beffa il portiere del Cervia.

Nella ripresa la Sampierana controlla la partita gli ospiti attaccano on volontà,ma solo direttamente da calcio d’angolo Mancini accorcia le distanze al 30’. Un minuto dopo Lanzi viene atterrato in area, il direttore di gara concede il rigore. Si incarica della trasformazione Narducci: il suo tiro viene respinto dal portiere, ma lo stesso giocatore ribadisce in rete e suggella il 4-1 definitivo.



Il tabellino

SAMPIERANA - CERVIA 4-1



SAMPIERANA: Ranieri, Quercioli (dal 36’ st Canali), Diversi, Corzani, Quaranta, Rossi G., Castagnoli, Petrini, Lanzi ( dal42’ st Battistini), Narducci, Pungelli (dal 36’ st Rossi S.). A disp. Zammarchi,Fabbri, Fiaschetti,

CERVIA:Braggion, Di Gilio, Renzi, Merloni, Kratev, Calandra, Ambrsini, Ferrani, Sow, Mancini, Zatini. A disp; Moretti. All. Ceccarelli.

ARBITRO: Tommaso Balzano di Rimini

ASSISTENTI: Daniele Salvatore Greco e Marco Cattani di Forlì.

RETI: Pungelli (S) al 5’ pt., Petrini (S) al 7’, Lanzi (S) al 36' pt., Mancini al 30 st, Narducci (S) al 31’ st

NOTE. Ammoniti: Rossi G., Lanzi, Renzi, Krastev e Ceccarelli allenatore Cervia.