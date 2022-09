Calcio RSM: Cosmos, Tre Fiori e Pennarossa a punteggio pieno

Sport

Repubblica San Marino

| 19:07 - 11 Settembre 2022

Nei posticipi domenicali della seconda giornata di Campionato Sammarinese BKN301 Cosmos, Tre Fiori e Pennarossa mantengono il passo della Fiorita e guidano la classifica a quota sei punti.

Dopo la larga vittoria contro il Murata alla prima giornata, il Cosmos liquida anche il San Giovanni grazie ad un super Matteo Prandelli. L’attaccante gialloverde segna ben tre reti – la prima addirittura con il tacco – tutte nel primo tempo e regala così i tre punti alla squadra di Nicola Berardi che comincia alla grande la sua nuova esperienza sulla panchina del club di Serravalle.

A punteggio pieno c’è anche il Tre Fiori di mister Andy Selva che riesce a battere in rimonta la Virtus in un match avvincente sino all’ultimo. I neroverdi di mister Luigi Bizzotto, vittoriosi una settimana prima contro il Domagnano, la sbloccano nel primo tempo grazie a Benincasa (20’) e vanno a riposo in vantaggio. Nella ripresa il Tre Fiori la riapre al 53’ grazie a Dolcini poi la ribalta con l’incornata di Traini al 77’. Nel finale Alessandro Semprini – tra i migliori del match - compie una prodezza sul tiro ravvicinato di Sabato e salva i suoi.

Dopo il poker servito al San Giovanni nella prima giornata, il Pennarossa segna altri quattro gol nella vittoria contro il Murata. La sfida però nei primi quarantacinque minuti sorride ai bianconeri di Roberto Sarti che vanno sul doppio vantaggio prima con Carlo Valentini (16’) e poi con Raul Ura (27’). Nella ripresa Mattia Stefanelli la riapre al 58’ e dieci minuti più tardi arriva anche il pari con Zago. La rimonta è completata al 73’ grazie alla rete di Ben Kacem (già a quota tre gol in due partite) mentre Stefanelli la sigilla al 81’ con la doppietta personale.

Prossimo turno tra meno di sette giorni (16-17-18 settembre), prima di fermarsi per la sosta delle Nazionali.



