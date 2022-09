Calcio Eccellenza, hurrà Victor San Marino. Battuto il Medicina Fossatone 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 18:35 - 11 Settembre 2022

Una fase della partita (Foto Pruccoli).



A dir poco inarrestabile il Victor San Marino. Capitan Ambrosini e compagni vincono anche alla terza giornata: battuto per 1-0, tra le mura amiche dell'Acquaviva Stadium, il Medicina Fossatone. Salgono a 4, dunque, i risultati positivi consecutivi ottenuti dal Victor San Marino tra campionato e coppa, così come le volte che la porta biancazzurra è rimasta inviolata in questa stagione. Il gol-partita per il terzo successo biancazzurro di fila è di Nicholas Santoni, che spedisce di testa al 38’ della ripresa la palla alle spalle di Palermo su calcio d’angolo battuto da Enrico Sabba.



La prossima partita di campionato del Victor San Marino, ancora imbattuto e primo in classifica, sarà a Pietracuta contro la squadra locale domenica 18 settembre (calcio d’inizio allo stadio comunale “Claudio Bini” alle ore 15.30).



Il tabellino



Victor San Marino-Medicina Fossatone 1-0



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco (13’ st Tosi); Gramellini (44’ st Manuelli), Sabba (44’ st Tiraferri), Santoni, Mengucci; Mantovani (22’ st Marra), Malo (34’ st Buda), Ambrosini. Panchina: Forti, Mazzavillani, Morelli, Dioh. All.: Cassani.



Medicina Fossatone: Palermo; G. Castagnini, Dradi, Commissari, Caidi; Alpi (13’ st Savini, 24’ st Barlotti)), Carboni (13’ st Bali), Guidi, Barbaro (25’ st R. Castagnini); Sabbatani, Boschi (13’ st Venturi). Panchina: Stanzani, Nerzu Litu, Rocchi, Dall’Aglio. All.: Geraci.



Arbitro: Sintini di Cesena.

Rete: 38’ st Santoni



Note. Ammoniti: Monaco, De Queiroz, Malo, Caidi, Santoni, Commissari.