Salvataggi prorogati: a Rimini donna salvata grazie all’intervento

| 18:16 - 11 Settembre 2022

Stefano Bulgarelli bagno 68 Rimini.

Si è tanto parlato del prolungamento del servizio di salvamento sulle spiagge fino al 18 settembre in provincia di Rimini, non senza polemiche da parte dei sindacati e associazioni. Molte le amministrazioni che hanno aderito, ma oggi, grazie a questo provvedimento, è stato possibile, grazie a Stefano Bulgarelli, un salvataggio al bagno 68 di Rimini: qui una donna, sulla sessantina, verso le ore 10 e 30, mentre faceva il bagno, è stata travolta da un’onda: Bulgarelli ha subito notato la difficoltà a venire a galla della bagnante ed è intervenuto, afferrandola e riportandola a riva. La signora non ha ha avuto bisogno di cure da parte dei sanitari, è stata calmata e rifocillata.