Rimini Calcio, derby amaro. Al Neri passa il Cesena (0-1): le pagelle

Sport

Rimini

| 17:21 - 11 Settembre 2022



Di Giorgia Bertozzi e Cristiano Cerbara



GALEOTTI 6 Si disimpegna bene in avvio sui rasoterra da fuori di Bianchi e Ferrante ma quando è chiamato in causa con i piedi, conferma qualche perplessità già palesata in precampionato. Purtroppo per il Rimini è un suo errore in rilancio che dà il la’ al mischione che porta al gol di Corazza. Nel secondo tempo si guadagna la sufficienza sventando su Saber, Ferrante e soprattutto Zecca.



LAVERONE 5,5 E’ tra i pochi biancorossi ad avventurarsi nell’area cesenate nel primo tempo ma rimedia solo un’ammonizione per il contrasto con Lewis. Più tranquillo nella ripresa dove la sua zona è poco trafficata ma in fase di spinta non lascia traccia.



PIETRANGELI 6 Il salvataggio al 13’ su Corazza vale quanto un gol segnato (anche se l’azione sembrava viziata in origine da fuorigioco). In generale regge il confronto anche se nell’azione del gol di Corazza non trova il tempo per liberare l’area. Tra i pochi biancorossi meritevoli della sufficienza.



ALLIEVI 5,5 Prima volta da ex contro il Cesena, insieme a Pietrangeli tenta di alzare la diga sugli attaccanti in nero, non sempre con buoni risultati. Allo scadere del parziale prova anche la conclusione da fuori area, murata.



HAVERI 5 Esordio tra i professionisti un po’ troppo timido, i pericoli arrivano praticamente tutti dalla sua parte. Ma al 45’ del primo tempo promuove la prima vera azione offensiva dei biancorossi (12’ st VANO 6: basta la sua fisicità per mettere in crisi la difesa ospite. Proprio sul gong gli capita sul destro il pallone del bingo ma lo calcia in curva).



DELCARRO 6 Anche lui ingabbiato dal pressing cesenate, per tutto il primo tempo è comunque l’unico a suonare la carica, anche se non trova mai lo spazio per i suoi inserimenti. Fa ammonire Coccolo per una entrata pericolosa a centrocampo e si fa notare per buoni recuperi (12’ st PASA 6: entra per ridare ordine allo spaesato centrocampo del Rimini e tutto sommato ci riesce).



TANASA 5 Dovrebbe cucire il gioco ma non riesce a farsi trovare dalla squadra. Trova invece posto anche lui sul taccuino dell’incerto Giordano e proprio per questo dovrebbe prestare maggior attenzione. Invece rimedia un’ingenua quanto dannosa seconda ammonizione lasciando i suoi in 10 al 18^ della ripresa vanificando così le poche speranze di pareggio.



ROSSETTI 5 Una promettente iniziativa nei primi minuti di gara poi è tagliato fuori dal gioco (che non c’è) del Rimini (12’ st PANELLI 6: entra per formare la difesa a tre e dà il suo onesto contributo alla causa).



GABBIANELLI 5,5 Da una sua brutta palla persa al 15’ nasce una punizione per il Cesena. La gara ruvida non gli si addice, sparisce per lunghi tratti di gara ma è suo il primo e unico tiro in porta del Rimini in tutta la partita. Per qualche minuto nella ripresa si mette da trequartista poi con la squadra in 10, scala a fianco di Pasa ma anche in questo caso l’esperienza dura pochi minuti e arriva il cambio (22’ st EYANGO 6: esordio assoluto con la maglia biancorossa nel momento più difficile. Ci mette almeno tanta buona volontà e qualche spunto individuale).



SANTINI 5 Lotta, si dimena e tiene sicuramente impegnati i rocciosi centrali ospiti ma anche e soprattutto per colpa della squadra, non ha mai un pallone che sia uno da scagliare verso Lewis. La troppa generosità gli costa il solito giallo, nella ripresa l’ingresso di Vano gli regala un po’ di respiro ma non è proprio giornata.



PISCITELLA 5 Più o meno lo stesso discorso fatto per Gabbianelli. Specialmente sul finire del primo tempo tenta di mettersi in proprio finendo però con il trovarsi mani e piedi nell’imbuto della difesa cesenate. Sostituzione inevitabile (31’ st TONELLI s.v.: a dirla tutta ce lo aspettavamo nell’undici iniziale. Ha troppo poco tempo per mettere al servizio della squadra la sua qualità).



GABURRO 5,5 Ci si aspettava un Rimini capace di fare il suo gioco anche a cospetto di una corazzata nata per vincere come il Cesena. Invece anche se la mentalità non ha fatto difetto, i risultati della prima parte di gara sono da dimenticare, al di là del gol di Corazza. Cambia diversi elementi rispetto alla gara di Montevarchi, ma a conti fatti le scelte non si dimostrano azzeccate pur il peso dell’avversario sia differente. Il 3-4-1-2 della ripresa è capace di cambiare l’inerzia, eppure l’espulsione di Tanasa, già ammonito, fa saltare tutti i piani nel giro di pochi minuti. Tutta esperienza.



Rimini - Cesena 0-1



RIMINI (4-3-3): Galeotti - Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri (56' Vano) - Delcarro (56' Pasa), Tanasa, Rossetti (56' Panelli) - Gabbianelli (68' Eyango), Santini, Piscitella (75' Tonelli).

In panchina: Zaccagno, Lazzarini; Tofanari, Regini, Acquistapace; De Rinaldis; Accursi, Mencagli, Sereni.

All. Gaburro

CESENA (3-5-2): Lewis - Ciofi, Prestia, Coccolo - Zecca (67' Celiento), Bianchi, De Rose, Saber (86' Chiarello), Calderoni - Ferrante (67' Shpendi S.), Corazza (79' Mercadante).

In panchina: Tozzo, Pollini; Kontek; Adamo, Bumbu, Brambilla, Francesconi; Udoh.

All. Toscano.



ARBITRO: Giordano di Novara.

RETI: 24' Corazza

AMMONITI: Laverone, Corazza, Santini, De Rose, Lewis, Saber.

ESPULSI: Stefanelli (ds Cesena) dalla panchina, Tanasa, Coccolo, Toscano (all. Cesena).

NOTE: recupero 4' pt, 7' st. Totale biglietti venduti 4419, per un incasso di 41751,54 euro (abbonati 1644, rateo 6.455), incasso totale di 48.006 euro. In tribuna anche Claudio Gabellini, Lele Zamagna, collaboratore area tecnica Atalanta, Federico Crovari dell'area scouting Juventus, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l'ex sindaco Andrea Gnassi e l'assessore allo sport Moreno Maresi.