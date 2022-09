Calcio Eccellenza: Classe corsaro a Coriano, rossoblu k.o. (0-2)

Sport

Coriano

| 18:16 - 11 Settembre 2022



Tropical Coriano - Classe 0-2



TROPICAL CORIANO: Fabbri, Galassi, Ceccarelli (14' st Perazzini), Pignozzi (6' st Mularoni), Rossi (9' st Deluigi), Anastasi, Tamagnini (17' st Canini), Enchisi (41' st Tomassini), Scarponi, Arlotti, Bartoli.

In panchina: Bascucci, Guidi, Bracci, Vagnarelli.

All. Bucci.

CLASSE: Baldassarri, Ferrari, Santarelli (42' st Ragazzini D.), Gordini (35' st Salcuni), Bottini G., Polidori (23' st Bottini T.), Ercolani (13' st Parisi), Merciari, Frisari, Fogli (34' st Pirazzoli), Santucci.

In panchina: Mengarelli, Graziani, Paladino, Castagnoli.

All. Succi.



ARBITRO: Arienti di Cesena.

RETI: 15' pt Merciari, 33' pt Frisari

AMMONITI: Ceccarelli, Vagnarelli, Santucci, Bottini, Polidori, Bottini T., Frisari.

NOTE: recupero 2' pt e 5' st.



LE AZIONI DELLA GARA



7' palo pieno di Pigozzi a Baldassarri battuto da dentro l'area sul vertice sinistro

15' Merciari fa uno a zero su punizione mancina dal limite destro, beffando Fabbri calciando sopra la barriera

29' cross di Arlotti da destra dopo aver saltato un uomo, si inserisce Enchisi in area, piatto al volo, Baldassarri fa il miracolo buttandosi alla sua sinistra respingendo il tiro

30' rosso ad Arlotti per proteste, doppio giallo, il primo sempre per proteste

33' il classe raddoppia: cross da destra di Gordini, testa di Frisari e rete

45' altro palo di Pigozzi a portiere battuto su punizione dal limite



SECONDO TEMPO



11' gran destro da fuori di Ceccarelli, terzo palo di giornata con Baldassarri battuto

24' espulso Scarponi per duro intervento in ritardo su Santarelli, primo giallo per fallo di gioco

28' ci prova Canini a botta sicura da dentro l'area, respinge il portiere, ancora Canini sulla ribattuta, palla alta

29' Canini in verticale per Mularoni, il portiere tocca in angolo il tiro mancino diretto nell'angolino sul secondo palo

31' ammonito Pigozzi dalla panchina per proteste, era già ammonito e scatta il secondo rosso.