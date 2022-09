Tennis, per Andrea Picchione stop in semifinale nel'ITF di Salerno

Sport

Repubblica San Marino

13:55 - 11 Settembre 2022

Andrea Picchione.



Si è fermata in semifinale la corsa di Andrea Picchione nella “Salerno Cup”, torneo Future Itf ($ 15.000, cemento). Il 23enne aquilano, allievo della Galimberti Tennis Academy e seconda testa di serie, all’esordio ha sconfitto 63 63 Vito Dell’Elba (qualificato), al secondo turno ha liquidato per 62 62 la wild card Giovanni Calvano e nei quarti ha fatto suo per 64 61 il derby abruzzese con Giorgio Ricca, prima di essere fermato nel match che valeva l’ingresso in finale dal riccionese Marcello Serafini (62 63 il punteggio).

Passando al circuito nazionale Open, al 2° Torneo La Bottega del Borgo – Memorial Morena Landucci femminile (€ 2000) a Fano, piazzamento nei quarti per Mia Chiantella (2.7), grazie alle affermazioni per 63 60 su Giorgia Benedettini (3.2) e per 63 75 su Katy Agnelli (2.8), poi lo stop per 64 63 per mano di Luciene Benitez Boiero (3.1). Dalla sezione di terza categoria si è qualificata per il main draw anche Stella Cassini (3.1), che poi ha piazzato un “positivo” eliminando per 75 61 Clara Marzocchi (2.7) e ha sfiorato il colpaccio cedendo di misura, per 62 26 10-4 a Giorgia Di Muzio (2.5), quarta favorita del seeding.



E’ partito sabato, intanto, il torneo nazionale Under 10-12-14 maschile e femminile organizzato dal Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. A questa tappa del circuito giovanile regionale, che fa seguito all’appuntamento andato in scena subito dopo Ferragosto, sono 67 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 16 a livello di Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno: Alessandro Teodorani-Alessandro Marcolini 6-0 6-2, Diego Barchi-Carlos Leone Valentini 6-2 6-4.

Nell’Under 12 femminile la n.1 del seeding è Anastasia Fazi, n.2 Bianca Solazzi, n.3 Lisa Pierini, n.4 Gioia Angeli.

2° turno: Maria Chiara D’Accampo-Shaylee Cieri 6-1 6-2, Maria Eleonora Ciuffoli-Giorgia Muratori 6-1 6-0.



Fra gli Under 12 prima testa di serie Diego Tarlazzi, seguito da Alessandro Damiani, Michele Tonti e Jacopo Andruccioli.

1° turno: Marco Filippi-Davide Capodagli 7-5 6-2.

2° turno: Massimo Marcolini-Giorgio Nardini 3-6 6-0 10-8.



Nell’Under 14 femminile la n.1 è Aurora Baldassarri, n.2 Alice Battistelli.

2° turno: Viola Amati-Maria Vittoria Salvatori 6-2 6-0.

Nell’Under 14 maschile il principale favorito è Enea Sabatini, con altre teste di serie assegnate a Guido Giugliano, Michele Tonti e Filippo Quadrelli.