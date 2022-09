Crisi energetica, a scuola dal lunedì al venerdì: l'idea piace a Mario Erbetta

Attualità

13:11 - 11 Settembre 2022

Settimana corta a scuola per risparmiare sulle bollette. L'idea piace a Mario Erbetta, Coordinatore Commissiario Forza Italia di Rimini, non invece ai dirigenti scolastici, contrari secondo quanto riportato dal Corriere Romagna.



Erbetta sottolinea invece che questa crisi "debba essere sfruttata per cambiare la nostra visione dell'impegno e dei metodi scolastici", citando ad esempio Germania e Francia dove la scuola è frequentata dal lunedì al venerdì, con rientro pomeridiano. "Mi domando perché la nostra scuola non possa adeguarsi agli orari di quella delle altre nazioni europee? Qualcuno potrà dire che gli studenti avranno meno tempo per i compiti a casa, ma una riforma epocale del genere porterebbe inevitabilmente a un maggior impegno in classe e un quasi azzeramento dei compiti a casa", rileva Erbetta, che definisce non insormontabili "le ventilate difficoltà nei trasporti".



Erbetta chiede riforme che rendano la scuola del futuro più aderente al mondo del lavoro: "In questi momento bisogna avere il coraggio di osare e di realizzare quelle riforme necessarie che la scuola italiana necessità: più attività in classe, più ore di laboratorio, meno compiti a casa e una riforma seria dell'organizzazione scuola -lavoro".