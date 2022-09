Baseball: Parma batte San Marino 2-1. Si va alla bella

Sport

Repubblica San Marino

| 12:57 - 11 Settembre 2022

Il manager Doriano Bindi.



Il Parmaclima vince 2-1 e allunga la serie a gara7. Domenica 12, alle 20.30, allo stadio di Serravalle andrà in scena la sfida finale della Italian Baseball Series per l’assegnazione dello scudetto. Decisiva, nel successo dei ducali, la prestazione di Luis Lugo, che in 6 riprese ha concesso una sola valida, e un punto, al line-up sammarinese. Il partente degli emiliani è il lanciatore vincente di gara6, con Kourtis perdente e Habeck autore della salvezza.



LA CRONACA. La prima squadra a mettere un uomo in posizione punto è San Marino, che nella parte bassa del 1° ha Batista in prima dopo una base ball e in seconda sul bunt di Ferrini. Subito dopo, però, Angulo è eliminato al volo in diamante e Lino rimane al piatto.

Intanto Dimitri Kourtis si salva alla grande al 2° su situazione di basi piene e un out (Talevi e Battioni strikeout), ma deve capitolare al 3°. Su Koutsoyanopulos c’è un errore della difesa, Desimoni va col singolo, Gonzalez è eliminato al piatto e Mineo trova una volata di sacrificio a destra che vale l’1-0.

Al 4° gli ospiti raddoppiano grazie a Battioni, che con Rodriguez in seconda (base ball e avanzamento) e due out, trova la valida a destra che vuol dire 2-0.

Sul monte sammarinese è la volta di Baez, che non concederà più arrivi in base fino alla fine della partita, mettendo così a segno dieci eliminazioni su dieci uomini affrontati.

Intanto l’attacco dei titani, che nei primi tre inning era andato in base solo all’inizio coi quattro ball a Batista, trova il modo di essere efficace nella parte bassa del 4°. Per Ferrini c’è la base ball e subito dopo Angulo trova la prima valida del match per San Marino. È un singolo a destra, con lo stesso Angulo che prova ad arrivare in seconda e con la difesa ospite ad eliminarlo, ma anche con Ferrini a segnare nel frattempo l’1-2.

Quinto e sesto inning passano rapidamente, mentre al 7°, sul rilievo Habeck, ecco l’ultima opportunità. Angulo comincia con una secca valida sulla terza base, mentre Lino e Celli finiscono strikeout. Ustariz tiene vive le speranze con una valida a destra. A battere c’è Epifano, la cui rimbalzante però finisce preda della difesa del Parma per l’out in seconda.

Il Parmaclima vince 2-1, si va a gara7.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 1-2

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ec (1/4), Desimoni es (1/3), Gonzalez ed (0/2), Mineo r (0/1), Astorri dh (1/3), Sambucci 1b (0/2), Rodriguez 3b (0/1), Talevi 2b (0/3), Battioni ss (1/3).

SAN MARINO: Batista ed (0/2), Ferrini 3b (0/1), Angulo 2b (2/3), Lino r (0/3), Celli ec (0/3), Ustariz 1b (1/3), Epifano ss (0/3), Leonora es (0/2), Pulzetti dh (0/2).

PARMACLIMA: 001 100 0 = 2 bv 4 e 0

SAN MARINO: 000 100 0 = 1 bv 3 e 1

LANCIATORI: Lugo (W) rl 6, bvc 1, bb 2, so 8, pgl 1; Habeck (S) rl 1, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0; Kourtis (L) rl 3.2, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 1; Baez (r) rl 3.1, bvc 0, bb 0, so 4, pgl 0.

NOTE: nessuna battuta extra-base.