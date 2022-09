Calcio Promozione: pari a reti inviolate tra Verucchio e Bellaria

Sport

Verucchio

| 17:49 - 11 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Verucchio - Bellaria Igea Marina 0-0



VERUCCHIO: Paolini, Celli, Genghini A. (40' st Girometti), Genghini L., Renzi (35' st Ribezzi), Colonna (44' st Fabbri), Bullini (1' st Farotti), Sancisi, Berluti, Indelicato (35' st Muccioli), Michilli.

In panchina: Russo, Lotti, Farotti, Amati.

All. Giorgi.

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Fabbri, Venturi (1' st Meluzzi), Ceccarelli (25' st Caldari), Zanotti, Alvisi, Chiussi, Gabrielli, Vitali (1' st Boschetti), Facondini (45' st Cocco), Giornali (20' st Chiussi F.).

In panchina: Barbieri, Donini, Bagli, Busiello.

All. Fusi.



ARBITRO: Gardenghi di Imola.

AMMONITI: Sancisi, Celli, Paolini, Zanotti, Caldari.



VERUCCHIO Finisce a reti inviolate l'unico derby tra formazioni riminesi della giornata. Al 10' rosanero pericolosi con Indelicato che calcia a botta sicura, un difensore ospite respinge sulla linea. Al 20' ripartenza ospite, ma Paolini fa buona guardia su Giornali. Emozioni nel finale: all'85' Genghini sfiora la deviazione vincente su punizione di Michilli, al 90' il Verucchio reclama per un atterramento in area di Berluti. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale dell'arbitro.