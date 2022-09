Riccione, già in carcere per sequestro e rapina, nuovi guai per tre giovani stranieri

Cronaca

Riccione

| 11:55 - 11 Settembre 2022

Carabinieri di Riccione (ph. repertorio).

Finiscono nuovamente nei guai, scatta un nuovo provvedimento per tre giovani a cui è stato notificato dai carabinieri di Riccione. I tre erano già in carcere per sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina. I fatti erano accaduti nella Perla verde lo scorso 23 agosto, in quella circostanza i militari li avevano colti in flagranza intervenendo a soccorso di alcuni ragazzi che avevano raccontato di essere stati vittime di rapina. Dopo aver raccolto alcune testimonianze e visionato i filmati delle telecamere della videosorveglianza, i carabinieri avevano accertato che una delle vittime era stata trattenuta contro la propria volontà dagli aggressori.

Andando a fondo con la ricostruzione della vicenda, i militari avevano quindi appurato che a causa di un mancato pagamento di droga, i tre 3 indagati, stranieri, avevano trattenuto un ragazzo per ore in attesa che qualcuno pagasse il debito. Nel frattempo lo avevano rapinato del suo cellulare. Una volta rintracciati, per loro erano scattate le manette anche per spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’armi.

Durante l’attività di controllo dei soggetti è emerso inoltre che uno dei presunti autori del sequestro era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Milano per reati commessi in quel territorio.