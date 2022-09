Cinquanta anni per la storica autoscuola punto di riferimento per i riminesi

Attualità

Rimini

| 11:23 - 11 Settembre 2022

L'anniversario delle autoscuole Ugolini.

Mezzo secolo di storia per Autoscuole Ugolini, che nascono da un’idea di Francesco Ugolini che nel 1972 assieme alla fidata moglie Anna ha fondato la prima scuola nel riminese. Da allora, grazie ad una quotidianità fatta di impegno, dedizione e passione, sono riusciti a consolidare la propria identità. Un’azienda che è cresciuta affermando il proprio temperamento solido, diventando un punto di riferimento dello scenario automotive.

Le quattro Autoscuole dislocate fra Bellaria, Viserba, Igea Marina e Rimini riescono ad offrire una valida risposta alle esigenze dei cittadini.

Infatti l’industria automotive mondiale da anni investe in innovazione e ricerca su tecnologie sempre più avanzate, utili a raggiungere la continua riduzione delle emissioni ed una maggiore sicurezza stradale, così le istituzioni spingono con normative stringenti al raggiungimento di obiettivi importanti per la salvaguardia dell’ambiente e della salute delle persone.

Veicoli a basse o a zero emissioni, veicoli connessi, veicoli a guida autonoma sono i nuovi paradigmi dell’industria dell’auto mondiale.

A fronte di tanti e tali cambiamenti anche le scuole addette alla formazione devono aggiornare costantemente strutture, veicoli e competenze proprio per poter offrire servizi che possano rimanere attuali per cinquant’anni.

Attenzioni queste che sono di primaria importanza per questa realtà. La scorsa settimana un elegante brindisi sul porto di Rimini ha celebrato l’azienda, festeggiando al meglio tra amici e collaboratori.