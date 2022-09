Calcio Promozione: Novafeltria, esordio con sconfitta e rosso. Il Bakia vince 2-1

Sport

Cesena

| 17:43 - 11 Settembre 2022

L'undici di partenza del Novafeltria. In gallery il Bakia.



Bakia - Novafeltria 2-1



BAKIA: Fabbri, Corradini, Bocchini, Fiaschini, Forti, Fall, Grassi, Qatja (19' st Ronchi), Lorenzini (23' st Mazzarini), Guagneli (28' st Carrozzo), Giunchi.

In panchina: Dall'Ara, Urban, Ugone, Guiducci, Berlati, Boschi.

All. Faedi.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Pasolini, Pavani, Castellani (12' st Radici), Rinaldi (29' st Ceccaroni), Cappello, Frihat, Baldinini, Collini (29' st Mahmutaj), Toromani (1' st Sartini), Vivo (12' st Crociani).

In panchina: Burioni, Bindi, Menicucci, Gambuti.

All. Giorgi.



ARBITRO: Mazzanti di Imola.

RETI: 17' pt Collini, 2' st Qatja, 30' st Mazzarini.

ESPULSO: Cappello al 45' pt.



CESENATICO Esordio con sconfitta per il Novafeltria, battuto 2-1 dal Bakia. La gara per i gialloblu, oggi in maglia nera, si era messa in discesa al 17': Collini ruba palla sulla trequarti e si invola, splendido sinistro all'incrocio che non dà scampo a Matteo Fabbri. A fine primo tempo la squadra di Giorgi rimane in dieci per il doppio giallo comminato a Cappello. Nella ripresa il Bakia rimonta con le reti di Qatja e Mazzarini, entrambi a segno su assist di Grassi.