Calcio Eccellenza: Pietracuta, primo pari. Con il Granamica è 0-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:16 - 11 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Granamica - Pietracuta 0-0



GRANAMICA: Treggia, Magagni (43' st Armaroli), Vandelli, Marchesi, Scarparo, Caselli, Langella (19' st Chinappi), Baldazzi, Xhuveli (19' st Mezzetti), Karapici, Zattini (44' st Nito).

A disp. Landuzzi, Mazzanti, Mantovani, Esposito, Scanabissi. All. Vecchiati.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fed. (22' st Contadini), Giannini (22' st Stavola), Fabbri Fi., Lessi, Giacobbi, Faeti, Fabbri Fr., Fratti, Tomassini (10' st Zannoni), Louati (30' st Bellavista).

A disp. Leardini, Galli, Gregori, Pavani, Masini. All. Fregnani.



ARBITRO: Cacchi di Cesena.

AMMONITI: Tomassini, Louati, Giannini, Langella.

ESPULSO: Scarparo.



GRANAROLO EMILIA Il Pietracuta esce indenne dalla trasferta bolognese, con i locali che recriminano per un rigore sbagliato da Karapici, che calcia sull'incrocio dei pali. Per i rossoblu due pali colpiti da Louati su punizione e da Fratti con una conclusione a giro. I rossoblu reclamano anche per un gol annullato a Faeti per fuorigioco. All'89' Granamica in dieci per l'espulsione di Scarparo. Risultato comunque sostanzialmente giusto. "Oggi il bicchiere è mezzo vuoto, sono due punti persi più che un punto guadagnato - spiega l'allenatore Luca Fregnani - era comunque una trasferta difficile, contro una squadra fisica. Abbiamo cercato di contrastarli, abbiamo fatto bene il primo tempo, mentre abbiamo concesso troppo nei primi quindici minuti della ripresa. Nell'ultima mezz'ora abbiamo dominato e potevamo vincere".