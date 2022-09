Calcio Eccellenza: Cattolica, ripresa vincente. Del Duca Grama battuto 2-0

Sport

| 17:58 - 11 Settembre 2022

Cattolica - Del Duca Grama 2-0



CATTOLICA: Del Prete, Maretti, Giosué (39' st Bergnesi), Lo Bianco, Rea, Zaghini, Renzi (25' st Cuomo), Palumbo (24' st Ariyo), Pantaleoni (49' st Togni), Gambino, Gravina (19' st Monetto).

A disp. Stella, D'Andreade, Barbini, Pellegrini. All. Zanini.

DEL DUCA: Casadei, Maltoni, Borghini, Bravaccini, Bertozzi, Mingozzi, Maione, Primitivi (11' st Tafa), Venzi (18 ' st Simeoni), Cantelli, Marouane (18' st Tombetti).

A disp. Farsoni, Antonelli, Pitaro, Ilbodo, Pregnolato. All. Regazzini E.



ARBITRO: Pasquetto di Crema.

RETI: 11' st rig. Renzi, 51' st Togni.

AMMONITI: Mingozzi, Bertozzi, Lo Bianco.

NOTE: angoli 4-3.



CATTOLICA Convincente vittoria dei giallorossi di Zanini, nonostante l'assenza di Bardeggia. Il Cattolica non capitalizza alcune occasioni, ma trova il gol a inizio ripresa con un rigore di Renzi. Nel recupero Togni, appena entrato, raddoppia con uno splendido tiro da fuori area.