Insulti a papà arcobaleno per appello a Meloni su diritti coppie gay. Agedo: 'sdegno'

Attualità

Rimini

| 07:47 - 11 Settembre 2022

“Apprendiamo con grande preoccupazione e sdegno ciò che è accaduto qualche giorno fa ai papà per scelta Carlo e Christian ed esprimiamo solidarietà e pieno sostegno ai due giovani ragazzi. Questo clima di odio e cattiveria rende questa società ancora più debole e fragile” dichiara Mara Bruschi, Presidente AGEDO Rimini Cesena (Organizzazione di Volontariato dei genitori, parenti e amici di persone LGBT). “Da anni siamo in prima linea sul territorio per combattere e contrastare l’odio omofobico – continua la mamma AGEDO - e continueremo a essere presenti e visibili portando avanti le nostre battaglie, nel pieno rispetto delle persone LBGT, affinché i nostri figli siano parte integrante di questa società”.



Carlo Tumino e Christian De Florio - genitori di due gemelli - noti nel mondo dei social grazie al loro blog 'Papà per scelta' sono stati ricoperti di insulti nei commenti ad un video postato sui loro social che riprendeva alcune affermazioni della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dal palco di Cagliari quando era stata interrotta da un attivista LGBT. “Tra i vari commenti di quel video – incalza Mara Bruschi - abbiamo letto frasi, che non ritengo opportuno riportare, che ci feriscono profondamente per la crudeltà, la cattiveria e l’odio che esprimono. Ma noi non ci facciamo intimorire e siamo anche pronti a scendere fino a Roma, se sarà necessario, per difendere e proteggere i nostri figli ed i figli di tutti”.



L’Associazione AGEDO Rimini Cesena, nell’ambito del progetto regionale “Società diverse e inclusive”, approvato e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Pari Opportunità, che vede una nutrita rete di soggetti pubblici e privati coinvolti attivamente nella realizzazione di iniziative mirate a contrastare le discriminazioni e per informare e sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle tematiche LGBT, intende coinvolgere i “papà per scelta” negli appuntamenti che verranno realizzati nelle prossime settimane sui territori provinciali di Rimini e Forlì-Cesena e nell’entroterra. A luglio scorso, nell’ambito della Rimini Summer pride 2022 i due papà Carlo e Christian hanno partecipato alle iniziative culturali organizzate da AGEDO presso La Community 27 a Rimini, presentando il loro nuovo libro “Quattro uomini e una Stella”, Rizzoli Editore, riscuotendo un grande successo di pubblico. “Abbiamo invitato Carlo e Cristian alle prossime iniziative pubbliche – continua la Presidente AGEDO – affinché possano raccontare la loro bellissima storia di vita quotidiana che raccontano sui loro seguitissimi social. Appoggiamo e condividiamo pienamente il loro percorso teso a divulgare e diffondere la cultura sull’omogenitorialità”.