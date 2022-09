A Pennabilli aumenta il parco mezzi: ecco il nuovo escavatore per i lavori pubblici

Attualità

| 18:46 - 10 Settembre 2022

Nuovo escavatore.

Il Comune di Pennabilli ha acquistato un nuovo escavatore essenziale per i propri lavori pubblici. Avanza così il progetto di potenziamento del parco mezzi per permettere ai propri operai di ridurre i tempi di realizzazione delle opere. Ciò in previsione di futuri pensionamenti a seguito dei quali si procederà ad assunzioni di impiegati al fine di potenziare gli uffici e rendere servizi più efficienti ai cittadini; tutto ciò permetterà di gestire in proprio i servizi fondamentali attualmente conferiti all’Unione dei Comuni. Il mezzo è stato acquistato dal rivenditore Caterpillar Angelo Ferrone di Benevento, grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna. Investimento a costo ”zero” per il Comune di Pennabilli.