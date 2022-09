Calcio Seconda, Rimini United ambizioso: la rosa. Settore giovanile fiore all'occhiello

Sport

Rimini

| 17:30 - 10 Settembre 2022

Il Rimini United – Seconda categoria girone O - ha definito la rosa per la prossima stagione. Dopo aver perso la finale playoff con il Real San Clemente al termine di una ottimo campionato (secondo posto in stagione regolare), il club riminese cercherà di lottare per il vertice assieme alla matricola Young Santarcangelo – la favorita per il primo posto - Real Riccione, San Bartolo e la retrocessa Athletic Poggio.

Se difesa e centrocampo sono stati riconfermati, in attacco alla riconferma di bomber Sagliocco si è aggiunta qualità ed esperienza per cercare il salto di qualità con il ritorno del giovane Scognamiglio, gli arrivi di Halilaj e Mezgour, due giocatori di carisma e talento, e l'inserimento di Urbinati (ex Delfini).

L'allenatore è nuovo, Giuliano Bianchi, una vecchia conoscenza del club. La società, guidata dal presidente Valerio Bianchi e che ha in Costruire SRL il main sponsor, si è attrezzata per il meglio affidando la responsabilità dell'area tecnica a Federico Trivulzio, il quale spiega: “Pensamo di aver rafforzato la squadra dove serviva con giocatori importanti e abbiamo l'ambizione di giocarcela con le altre big lanciando nello stesso tempo i ragazzi del nostro fiorente settore giovanile – spiega - . In rosa abbiamo diversi 2003, 2004 e 2005 molti dei quali hanno già respirato l'aria della prima squadra. In estate abbiamo ceduto in prestito Gabrielli e Semprini al Gabicce Gradara e Lorenzo Rossi alla Stella in Promozione e l'anno precedente Morri al Cattolica (serie D). Il settore giovanile è la nostra linfa vitale”.

Ed è proprio vero. Lo dicono i numeri: 250 tesserati (ragazzi nati tra il 2017 e il 2004; quattro squadre under (19-17-15-14); due Esordienti (2011-2010), Pulcini (2012-2013), Primi Calci (2014-2015), Piccoli Amici (2016-2017).



La squadra ha cominciato la preparazione il 16 agosto. La stagione inizierà il 18 settembre con la Coppa Emilia (chi vince ha chance di ripescaggio). Alle 15,30 sfida sul campo di Santa Giustina (il Bani di Viserba è indisponibile) contro il San Patrignano.



LA ROSA



PORTIERI: Fabbri Matteo (2005), Morelli Marco (86).

DIFENSORI: Amadori Lorenzo (93), Antonica Davide (2005), Calp Santiago Tomas (99), Dominici Mattia (88), Fabbri Simone (2005), Frisoni Davide (86); Giorigini Nicholas (98), Mulazzani Federico (94), Paganelli Simone (2005), Soltani Anis (2005), Spano Nicolò (2003).

CENTROCAMPISTI: Badjie Lamin (96), Bruma Anatolii (2003), Cedrini Loris (2005), Cupioli Andrea (89), Filippi Andrea Carlos (2005), Frambosi Alessandro (2003), Gjeloshi Xhoi (2005), Parmeggiani Francesco (2004).

ATTACCANTI: Bouqalba Ayman (2005), Halilaj Francesco (92), Mezgour Adil (83), Romani Jacopo (99), Rossi Federico (2005), Sagliocco Francesco (85), Scognamiglio Carlo (2000), Urbinati Davide (2000).