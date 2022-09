Addio Maria Novelli, ultra centenaria da record di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 07:21 - 11 Settembre 2022

Maria Novelli il giorno del sue centesimo compleanno, con la vicesindaca Elena Vannoni e il sindaco Stefano Zanchini.



Addio a Maria Novelli, 102 anni, la cittadina più longeva del comune di Novafeltria. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella mattinata di ieri (sabato 10 settembre) ha addolorato tutta la comunità, che si è stretta nel cordoglio attorno ai figli Rita e Gianfranco, alla nuora Giovanna, alle nipoti Silvia, Gaia e Cristiana. Era una donna di grande carattere e generosità e anche da centenaria aveva stupito per aver conservato spirito e tempra, forgiati da una gioventù vissuta tra le difficoltà della guerra e la povertà. La famiglia, in occasione dei 100 anni di Maria, raccontò la storia della donna in un'emozionante lettera: aveva cresciuto due figli in un garage interrato, dopo lo sfratto, mentre il marito, minatore, era rimasto gravemente ferito in un incidente in moto. Maria non si è mai arresa e con il passare del tempo, dopo aver cresciuto i propri figli, si è prodigata per chiunque avesse bisogno, all'interno della sua comunità. Per molti era stata una "nonna", complice anche gli anni trascorsi a Casa Monti, in via Cesare Battisti a Novafeltria, luogo di aggregazione di giovani.



Ora la comunità, addolorata da questo lutto, è pronta a tributare l'ultimo saluto a nonna Maria (anche bisnonna di cinque pronipoti, Marianna, Maddalena, Samuele, Tommaso e Guendalina): il funerale sarà celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Novafeltria lunedì 12 settembre alle 16, domenica 11 settembre alle 20.03 è in programma il rosario.



La redazione di altarimini.it si unisce alla condoglianze per la scomparsa di Maria.