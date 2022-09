Nella confezione di caramelle nascondeva involucri di cocaina, arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 10 Settembre 2022

La droga sequestrata.



In una confezione di caramelle, nascondeva 46 involucri di cocaina. Un giovane di nazionalità albanese è stato arrestato, nelle prime ore del pomeriggio di ieri (venerdì 9 settembre), a Rimini, durante un controllo effettuato dalla Polizia in un hotel di Marina Centro. Il giovane è stato notato mentre cercava di uscire frettolosamente. Con sè aveva due involucri di cocaina, ma anche la confezione di caramelle con all'interno il quantitativo maggiore dello stupefacente. Nella camera in cui era alloggiato gli agenti hanno rinvenuto denaro contante, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.