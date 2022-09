Ruba in un negozio di abbigliamento e prova a fuggire tra la folla: arrestato

Cronaca

Riccione

| 13:16 - 10 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Un uomo di nazionalità straniera è finito in manette giovedì pomeriggio (8 settembre), per un furto a danno di un negozio di abbigliamento del centro di Riccione. Ad allertare il 112 è stata la commessa, che ha osservato l'uomo, intento a nascondere alcuni capi di abbigliamento, per poi cercare di guadagnare l'uscita senza dare nell'occhio. Una volta in viale Ceccarini, ha cercato di confondersi tra la folla e di scappare, ma i Carabinieri intervenuti lo hanno prontamente bloccato. La merce rubata, del valore di 80 euro, è stata recuperata.