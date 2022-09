Stalking al femminile, perseguita e aggredisce un'altra donna

Cronaca

Rimini

13:11 - 10 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Ieri pomeriggio (venerdì 9 settembre) i Carabinieri hanno arrestato a Rimini una 36enne di nazionalità straniera, per l'ipotesi di reato di atti persecutori nei confronti di una donna. I Carabinieri sono stati attivati da una segnalazione al 112 sull'aggressione subita da quest'ultima e messa in atto dalla 36enne, che in passato aveva ricevuto un ammonimento dal Questore a seguito di altri atti persecutori, sempre nei confronti della stessa donna. La pattuglia dell'Arma ha ricostruito l'aggressione, avvenuta al culmine di un litigio: l'arrestata ha prima alzato i toni dal punto di vista verbale, poi è passata alle vie di fatto, provocando lievi lesioni all'altra donna, costretta comunque a ricorrere alle cure del pronto soccorso.