Ruba un marsupio sotto l'ombrellone a un turista, il bagnino la fa arrestare

Cronaca

Miramare

| 12:39 - 10 Settembre 2022

Carabinieri in spiaggia (foto di repertorio).



Una 28enne italiana, con precedenti di Polizia, è stata arrestata venerdì (9 settembre) per un furto compiuto in spiaggia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti, la donna ha preso un marsupio che si trovava sotto un ombrellone, appartenente a un turista di nazionalità straniera. Ha approfittato di un momento di distrazione di quest'ultimo, ma è stata notata dal gestore dello stabilimento balneare, che ha allertato i Carabinieri. La pattuglia ha fermato la giovane, in possesso del marsupio contenente lo smartphone dell'uomo e altri effetti personali, una refurtiva quantificabile in cinquecento euro.