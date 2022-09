Concerti concorso Tebaldi: due direttori di fama internazionale a San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:24 - 10 Settembre 2022

Jacopo Rivani.



Aperte al pubblico le prenotazioni per i concerti dei vincitori, i due momenti salienti del programma del concorso internazionale di canto Renata Tebaldi.



Per questa ottava edizione, in programma dal 13 al 17 settembre nella Repubblica di San Marino, i concerti saranno due: uno venerdì 16 settembre alle ore 21.00 dedicato ai finalisti della sezione Antico & Barocco, l'altro, quello dedicato alla sezione Opera, si svolgerà la sera successiva, sabato 17 settembre, sempre alle ore 21.00. Entrambi al Centro Congressi Kursaal.



Il concerto dei vincitori - Sezione Repertorio Antico e Barocco del 16 settembre sarà un'occasione unica per ascoltare i capolavori di un repertorio musicale antico, rinascimentale e barocco: ad esibirsi insieme ai giovani talenti del Concorso Tebaldi saranno i musicisti del Dolce Concento Ensemble diretto dal maestro Nicola Valentini.



L'ensemble Dolce Concento nasce dal sodalizio artistico tra il direttore Nicola Valentini e il violinista Andrea Vassalle con l'obiettivo di riscoprire sonorità nuove nella musica vocale classica e romantica eseguita su strumenti storici: liuti, tiorbe, violini barocchi e molti altri.



Il concerto sarà un'occasione unica di ascolto, una rappresentazione, in tutte le sue sfaccettature, della sfarzosità e festosità che caratterizza quell'epoca caratterizzata dallo stupore e della meraviglia.



Il concerto dei vincitori di sabato 17 settembre sarà invece dedicato alla sezione Opera ed accompagnato dall'Orchestra Sinfonica "Arcangelo Corelli" diretta dal maestro Jacopo Rivani, 33 anni, uno degli astri nascenti del panorama musicale di questo repertorio, alla direzione di un gruppo affiatato di professori d'orchestra che spazia dal repertorio sinfonico a quello lirico, dal teatro musicale alle performance sperimentali, dando continuamente prova della creatività, qualità e versatilità di questa orchestra.



Ad esibirsi saranno i concorrenti del Concorso Tebaldi, selezionati durante le semifinali dalla giuria internazionale.



Semifinali anch'esse aperte al pubblico, mercoledì 14 dalle ore 11 alle 19 per il repertorio barocco e giovedì 15 dalle 10 alle 20 per il repertorio d'opera. L'ingresso alle semifinali è gratuito, quello ai concerti invece a pagamento: € 20 ad eccezione che per gli under 18 e gli over 65 a cui è riservata la quota ridotta di € 10.

Sede di questi prestigiosi appuntamenti, la splendida cornice del Centro Congressi Kursaal.