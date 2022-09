‘Cattolica Welcome’, nuovo portale per la promozione turistica

Attualità

Cattolica

| 11:47 - 10 Settembre 2022

Consulta turistica Cattolica.

Un salto di qualità dal punto di vista della comunicazione turistica, all’interno di un più ampio progetto di digital marketing, che preveda il lancio di un nuovo brand di destinazione e lo sviluppo di un portale turistico istituzionale. Questo il tema affrontato, giovedì scorso, dall’Amministrazione Comunale di Cattolica all’interno di una riunione della “Consulta turistica e delle attività economiche”.

Studio Unirimini base di partenza

“Quella dell’assenza di un sito istituzionale turistico dedicato alla nostra città– spiega il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi – è stata una lacuna che si è presentata sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo. A cercare di colmare questo gap ci è da subito venuto incontro uno studio realizzato da UniBo attraverso UniRimini commissionato dalla precedente amministrazione. Un documento valido che ha rafforzato l’idea di intraprendere un percorso strutturato dedicato alla comunicazione turistica”.



Professionalità a supporto



“Questo lavoro si vuole inserire in un progetto più generale di visione di città, legato ai temi della mobilità, del PUG, del Piano Spiaggia, e proprio per tale motivo, anche in questo caso, si è scelto di avere affianco dei tecnici di alto profilo che supportassero l’azione amministrativa. Un percorso portato avanti in piena sinergia con gli operatori privati e proprio a seguito del primo incontro sul tema in Consulta, ci aspettiamo suggerimenti e proposte, restando aperti al confronto”. Ad illustrare la prospettiva di azione erano presenti i responsabili della società “Happy Minds” di Ravenna, incaricata di redigere, accompagnare ed attuare la strategia per il posizionamento Cattolica. Un’agenzia che dal 2009 sviluppa progetti di brand design, comunicazione e marketing, piattaforme web e portali. Attualmente Cattolica ha una presenza online “frammentata, con canali che hanno nomi diversi e poco integrati fra loro”, hanno spiegato i tecnici, prospettando agli operatori economici la creazione di “un brand di destinazione unitario che dovrà poi essere utilizzato su dominio, logo, portale, social, pubblicità, ecc”.



Cattolica Welcome



La scelta in campo è quella di puntare sul brand “Cattolica Welcome”. “Si tratta di una operazione figlia di un preciso ragionamento – spiega Belluzzi – che collocherebbe Cattolica in un contesto ed una rete regionale, seguendo i percorsi già intrapresi da “Emilia-Romagna Welcome” e “Bologna Welcome”. Una integrazione che non mira all’esclusivo turismo balneare, ma basata sulla nostra identità marinara, storia, cultura ed arte, enogastronomia, sportiva. Una proposta turistica multi-prodotto ma con un’identità comune che appartiene alla Regina dell’Adriatico”. Ed è per questo che anche la rivisitazione del logo ha preso avvio dall’elemento principe dell’identità cattolichina, ovvero dalla cubia che verrà rivista in chiave moderna e stilizzata.



Prossimi incontri



L’obiettivo, adesso, è quello di avere online la base del portale entro il TTG per, poi, arricchirlo nel corso del 2023 con un’area interamente dedicata agli operatori economici ed integrarlo, infine, con siti web dedicati agli istituti culturali cittadini da realizzare in sinergia con l'assessorato e gli uffici di riferimento. “La riunione della Consulta – conclude Belluzzi – è stata anche occasione per raccogliere le impressioni e le voci degli operatori che, in larga maggioranza, si sono espressi favorevolmente su questo percorso. Torneremo quindi ad incontraci nelle prossime settimane con gli operatori, con la società Happy Minds, la Dirigente Claudia Rufer, che sta seguendo il progetto, per assistere insieme all’evoluzione di questo percorso dedicato alla strategia comunicativa turistica”.