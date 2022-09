Due giovani scout di Misano a Bucarest per la formazione

Attualità

11:42 - 10 Settembre 2022

Workshop a Bucarest.

Prima sessione di formazione a Bucarest, in Romania, per due giovani del gruppo scout Misano 1 - Associazione guide scout AGESCI, che hanno aderito alle attività previste dal progetto Erasmus+ “Social Innovation for Europe”, approvato dalla Commissione Europea e che vede tra i partner il Comune di Misano Adriatico.

Al workshop formativo hanno partecipato anche i giovani selezionati dagli altri partner di progetto per un proficuo confronto tra giovani di Paesi diversi che hanno portato le loro esperienze e illustrato i loro progetti.

Il progetto punta ad incentivare la ricerca del lavoro e l’occupazione dei giovani attraverso la promozione dell'educazione all'imprenditorialità sociale ed è rivolto ai giovani che hanno già completato il percorso di studi attraverso attività didattiche e momenti formativi, sia in presenza che a distanza, con lo sviluppo di linee guida per insegnare loro come avviare la propria idea d’impresa.

In particolare, il progetto SIE mira a promuovere l'apprendimento reciproco tra tutte le parti interessate e i professionisti interessati attraverso il monitoraggio e il confronto degli approcci politici e dei programmi, per lo sviluppo di strumenti per supportare reti, eventi e piattaforme di apprendimento. Il progetto intende dare un prezioso contributo all'imprenditoria sociale attraverso lo storytelling narrativo con strumenti video.

Il progetto, finanziato completamente dai fondi dell’Unione Europea, prevede per Misano Adriatico un importo di 31.824 euro sui 172.558 euro totali e ha una durata di 18 mesi.

Gli altri partner del progetto sono Clictic S.L. (Spagna), Basaksehir Baskanligi (Turchia) e Avrasya Genclik Gelisim Dernegi (Turchia), Vita Education (Regno Unito), Associatia D.G.T (Romania) e Topcoach SRO (Slovacchia).