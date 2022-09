Rimini, piazzale Fellini ospita la prima fiera outdoor dedicata al motociclismo

Eventi

Mancano solo due settimane all'apertura delle porte di quello che si prepara ad essere uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motori. MotoTurismoItalia Expo sbarcherà nella meravigliosa cornice di Piazzale Fellini, già village di partenza del Transitalia Marathon, manifestazione internazionale che giunge quest'anno alla sua ottava edizione.

Numerosi sono gli eventi, le degustazioni e i demo raid previsti nel ricco programma della fiera che aprirà le porte a partire dal 23 settembre e si concluderà domenica 25 settembre.

Imperdibili gli appuntamenti organizzati dalla Federazione Motociclistica Internazionale all'interno della zona Hospitality FIM. MTI Expo è stato selezionato infatti dalla federazione per ospitare "Ride to FIM Awards – the Future of Motorcycling", un percorso di quattro eventi che da settembre avvicineranno alla celebrazione dei FIM Awards che si terranno a Rimini a dicembre. Due saranno i momenti di discussione durante la fiera: il primo sarà la tavola rotonda "Il mototurismo come facilitatore degli obiettivi di sviluppo sostenibile" organizzata per il sabato che sarà incentrata sul contributo che l'industria della motocicletta porta al turismo. Domenica si parlerà invece delle strategie di promozione del mototurismo da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

Tante le aziende e gli espositori presenti all'MTI Expo tra cui c'è anche chi offrirà al pubblico la possibilità di effettuare un test ride come Harley Davidson con la nuova Pan America, Honda con il suo Live Tour 2022 e Yahama con il Ténéré 700 (prenotabile a questo link: https://www.yamaha-motor.eu/it/it/events/transitalia-marathon). Per i test ride sarà necessario l'abbigliamento tecnico.

Tra le altre case costruttrici dirette presenti anche Benelli, Husqvarna, Ducati, KTM, BMW e Triumph. Numerosi anche gli sponsor e i partner legati al settore motociclistico tra cui Garmin T.ur, SW-Motech, Metzeler, Pirelli, Airoh e tanti altri pronti a offrire al pubblico informazioni sulle ultime novità e sugli accessori moto più in voga del momento. Non solo moto ma anche turismo ad MTI Expo in cui sarà possibile anche avere informazioni turistiche sul territorio italiano e gustare vino e prodotti locali grazie alla presenza di food truck ed enti legati al settore turistico provenienti da tutta Italia per una tre giorni indimenticabile nel cuore di Rimini. Appuntamento a partire da venerdì 23 settembre in Piazzale Fellini, dalle ore 14.