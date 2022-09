Basket A2, la prevendita per il derby del Flaminio contro Ravenna

Sport

Riccione

| 20:41 - 09 Settembre 2022

Prosegue spedita la preparazione di RivieraBanca Basket Rimini, che dopo pochi giorni l'esordio ufficiale contro Cento freme per rivedere i suoi tifosi nella nostra casa, il Flaminio.

L'occasione sarà quella del derby contro OraSì Ravenna, seconda giornata del Girone Rosso Supercoppa, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 20.30.

Si ricorda a tutti i tifosi biancorossi che chi sarà in possesso dell'abbonamento entro quella data potrà assistere alla partita semplicemente esibendo la propria tessera da abbonato.

Inoltre, sarà possibile abbonarsi anche la sera stessa della partita, ed usufruire immediatamente della propria tessera abbonamento.



Ecco, invece, modalità e prezzi per acquistare i singoli biglietti, validi sia per i tifosi di casa che per gli ospiti (a cui verrà dedicato un settore apposito):



ONLINE sulla piattaforma VIVATICKET al seguente link: 10€ intero, 5€ ridotto (U14) (con costi di prevendita)

BIGLIETTERIA del PalaFlaminio il giorno stesso della partita: 10€ intero, 5€ ridotto (U14) (senza costi di prevendita)

TABACCHERIA PRUCCOLI (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24 (senza costi di prevendita)

TABACCHERIA MILLENIUM (Via Gabriello Chiabrera, Via Carlo Porta, 44, Rimini), dal lunedì al sabato orario continuato 6.30-21, domenica orario 6.30-14





Nel frattempo, continua la campagna abbonamenti "Venghino siore e siori, abbonatevi allo spettacolo" che sta ricevendo un'ottima risposta da parte del pubblico come dimostrano le quasi 500 tessere già staccate.



Ecco le modalità per abbonarsi, con ritiro immediato della tessera e possibilità di pagare con bancomat:



SEDE RBR (Via Flaminia 28, Rimini), dal lunedì al venerdì orari 9-12.30 e 17-19, sabato orario 9-12.30 (senza costi di prevendita)

TABACCHERIA PRUCCOLI (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24 (senza costi di prevendita).