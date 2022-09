Calcio Terza, anche il Garden al via. Tanti big dei campionati dilettanti

Sport

Rimini

| 20:42 - 09 Settembre 2022

Il Garden è ai nastri di partenza anche del campionato di Terza categoria.

Riprende l'attività calcistica del Garden Sporting Center con i campionati giovanili e con la novità rappresentata dalla squadra iscritta al campionato di Terza categoria. Una iniziativa nata su sollecitazione di un gruppo di ragazzi che frequenta la struttura alcuni dei quali già protagonisti di campionati in altre realtà calcistiche cittadine come Poziello, Berardi, Arcangeli, Friscoli, Innocenti, Canini ed altri.



La realtà del Garden a livello giovanile nata quattro anni fa (a capo è Valter Sapucci, ex responsabile del settore giovanile del Rimini Calcio) ha numeri importanti che nella stagione alle porte si conta di migliorare: sono infatti quasi 400 i tesserati. A fine settembre partono i campionati provinciali e interregionali e la società riminese, passata ora sotto l'egida della LND in virtù della nascita appunto della squadra di Terza, schiera le formazioni Allievi, Giovanissimi ed Esordienti (due). Al via anche l'Attività di Base con due formazioni per ogni annata. Al lavoro al fianco dei giocatori uno staff di 18 persone tra tecnici, preparatori e collaboratori.



Chiuso il discorso di collaborazione con la Juventus Academy, è stato allacciato quello con il Rimini Calcio con il passaggio dei prospetti più interessanti nei ranghi del club biancorosso come già avvenuto negli anni scorsi con altri club professionistici.



Qual è l'obiettivo? “Formare giocatori, trasmettere la passione sportiva e coltivarla in modo sano a prescindere dai risultati sul campo” spiegano al Garden.



LA SQUADRA La rosa della squadra è quasi definita. Il campionato scatta il 24 settembre. Le partite interne si giocano sul campo di Torre Pedrera. La formula: la prima è promossa, la seconda salta il turno dei playoff, quelle piazzate dal terzo all'ottavo posto partecipa agli spareggi e chi li vince è al primo posto nella graduatoria dei ripescaggi.



Il main sponsor è OFC – Onoranze Funebri Cappelli – e altri sono in arrivo. Il materiale tecnico è firmato Macron.



“Vogliamo vincere il campionato – dice il tecnico Pasquale Martino, ex giocatore professionista, dal 2017 al Garden dove allena anche di una squadra giovanile di bambini classe 2012 – del resto ci sono giocatori di esperienza e qualità, giovani e meno giovani, alcuni dei quali con un buon passato alle spalle. Questa squadra nasce con la prospettiva di dare continuità all'attività calcio del Garden senza limiti di età”.



Esordio in casa sabato 24 contro il Taverna Montecolombo (15,30).





LE AVVERSARIE Athletic Villaggio, Promosport, Colo Colo, Montefiorese, Gemmano, Montecopiolo, Mulazzano 82, Montescudo, Real Morciano, Accademy World Riccione, Taverna Montecolombo.







LA ROSA Amati Federico, Arcangeli Andrea, Berardi "Berry" Fabio, Esposito Pasquale, Esposto Giovanni, Fabbri diego, Friscoli Stefano, Gasperoni Lucio, Giulietti Alan, Guidi Andrea, Innocenti William, Marconi Manuel, Martinini Luca, Ortibaldi Luca, Peluso Roberto, Picone Carlo, Poziello Marco, Verdolini Nicolò, Viret Alessandro, Canini Manuele, Benincasa Antonio, Zannoni Christian, Fattori Federico, Mussoni Roberto, Benedetti Francesco.