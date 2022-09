Dal fumetto al teatro, Poggio Torriana crea una nuova community di giovani

Attualità

Poggio Torriana

| 07:38 - 10 Settembre 2022



L’associazione Quotidiana.com che da anni porta a Poggio Torriana, e non solo, il teatro contemporaneo, promuove anche diversi progetti culturali e sociali; l’ultimo si è aggiudicato il secondo posto al bando Narrazioni Comuni di Anci Emilia Romagna sulla comunicazione istituzionale interculturale e ha coinvolto esperti della comunicazione, le istituzioni politiche e i cittadini stranieri del territorio, in un lavoro corale.



Paola Vannoni e Roberto Scappin, i suoi fondatori e menti creative, hanno in serbo una nuova proposta per la comunità poggiotorrianese, in particolare per i giovani, tra i 14 e i 35 anni.



L’idea è di creare una community intorno ai saperi, alle forme e alle tecniche di espressione; dalla scrittura al fumetto, dai podcast all’utilizzo creativo dei social media digitali, dalla fotografia al teatro, dai video, alle performances. Un’altra caratteristica è di coinvolgere i ragazzi nella costruzione del programma, attraverso l’ascolto. Si vuole condividere e approfondire le passioni, i desideri, le ambizioni e le predilezioni. Si propone quindi un incontro in presenza per parlare in maniera più approfondita del progetto e per conoscere tutti coloro che ne saranno interessati. Si svolgerà lunedì 12 settembre alle ore 17:30 presso la Sala Teatro del Centro sociale di Poggio Torriana, vicino al campo sportivo di Santo Marino.

L’amministrazione invita caldamente a partecipare e i giovani a essere protagonisti.