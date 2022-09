Viserbella, estate ok ma alcune criticità: 'parcheggi, padroni di cani incivili e verde pubblico'

Attualità

Rimini

| 07:39 - 10 Settembre 2022



Un'estate 2022 molto soddisfacente per il turismo, ma per potenziare l'appetibilità turistica della zona, il presidente della pro loco Stefano Benaglia chiede alcuni interventi da parte dell'amministrazione comunale. In primis un aumento dei parcheggi, attraverso "il dialogo costante e continuo" con i privati che hanno terreni a disposizione, in cui ricavare nuovi spazi per la sosta. In secondo luogo Benaglia si auspica "una manutenzione più puntuale e precisa del verde pubblico, con la sostituzione fin da ora delle piante che sono morte", chiedendo inoltre "controlli severi e continui" verso i padroni che non raccolgono gli escrementi dei propri cani.



Ultimo nodo è l'attivazione delle telecamere sul lungomare, "per vivere al meglio la passeggiata all'interno dell'area pedonale": Benaglia denuncia infatti il passaggio costante di mezzi a 50-60 km/h sul lungomare, in particolare di "fornitori e operatori". Per queste autorizzazioni, evidenzia, "vanno pensate finestre di orario precise che ne limitino il transito nelle ore di maggior passeggiata e un maggior controllo da parte della polizia locale".