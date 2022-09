Basket, le final four di Supercoppa di A2 e B all'Unieuro Arena di Forlì

Sport

| 17:55 - 09 Settembre 2022

Sarà l'Unieuro Arena' di Forlì ad ospitare, i prossimi 23 e 24 settembre, le 'Final 4' di Supercoppa di A2 e Serie B di Basket.

Il programma della manifestazione, organizzata da Lnp, Pallacanestro 2.015 Forlì e dall'amministrazione comunale forlivese, prevede che venerdì 23 si disputino le semifinali di Serie B e a seguire quelle di Serie A2. Sabato 24 le due finali.

Alle 'Final Four' - che riportano a Forlì il grande Basket che mancava dalle 'Final Four' di serie B del 2015 - parteciperanno, al termine della precedente fase di qualificazione, le vincitrici dei quarti di finale, in calendario per il prossimo martedì 20 settembre.

I quarti si disputeranno in gara unica sul campo della squadra con la miglior classifica nella qualificazione a gironi per la A2 o con la miglior classifica nel campionato 2021/2022 per la Serie B.