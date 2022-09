Tennis, al Queen's Club Cattolica al via il torneo Under 10-12-14

Sport

Cattolica

| 17:05 - 09 Settembre 2022

C’è ancora tanta carne al fuoco nella stagione del Galimberti Tennis Team, sia sul fronte organizzativo che degli impegni agonistici per gli allievi dell’Academy.

Scatta infatti sabato 10 settembre il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, sui campi del Queen’s Club di Cattolica, quartier generale della struttura guidata dall’ex davisman azzurro. A questa tappa del circuito giovanile regionale, che fa seguito all’appuntamento andato in scena subito dopo Ferragosto, sono 67 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 16 a livello di Under 10.

Nell’Under 12 femminile la numero uno del seeding è Anastasia Fazi, seguita nell’ordine da Bianca Solazzi, Lisa Pierini e Gioia Angeli. Fra le Under 14 femminile principale favorita è Aurora Baldassarri, con seconda testa di serie affidata ad Alice Battistelli dal giudice arbitro Paolo Calbi (direttore di gara Giorgio Galimberti).

Nell’Under 12 maschile in cima al tabellone figura Diego Tarlazzi, poi Alessandro Damiani, Michele Tonti e Jacopo Andruccioli a completare il seeding. Nell’Under 14 maschile il cast è guidato da Enea Sabatini, seguito da Guido Giugliano, Michele Tonti e Filippo Quadrelli.

Intanto diversi allievi della Galimberti Tennis Academy si stanno mettendo in evidenza nei tornei internazionali e nazionali. Andrea Picchione è nei quarti di finale nel Future Itf di Salerno ($ 15.000, cemento): il 23enne aquilano, seconda testa di serie, ha sconfitto 63 63 Vito Dell’Elba e al 2° turno 62 62 la wild card Giovanni Calvano e si gioca un posto nelle semifinali nel derby abruzzese con Giorgio Ricca, che nella serata di venerdì chiude il programma di incontri.

In contemporanea all’Open “Tulips” del Tennis Club Ippodromo di Cesena (€ 1000) Davide Brunetti (3.1) si è qualificato dal tabellone di terza categoria mettendo in fila per 60 61 Marco Cola (3.5) e per 60 57 11-9 il pari classifica Jacopo Martinelli, per poi nel main draw eliminare per 62 60 Rael Pierre Mayele (2.8) guadagnandosi il diritto di sfidare Marco Giangrandi (2.6). Dal canto suo Alessandro Califano (3.3), dopo l’affermazione per 63 64 all’esordio su Nicolò Gerbino (3.4), ha messo a segno un paio di “positivi” superando 62 60 Lorenzo Bucaletti (3.2) e 63 63 Tommaso Filippi (3.1, n.2 del seeding), prima di essere stoppato per 64 63 nel tabellone principale da Riccardo Ercolani (2.7).

A Fano si disputa il 2° Torneo La Bottega del Borgo – Memorial Morena Landucci femminile (€ 2000), dove Stella Cassini (3.1) è stata promossa dalla sezione di terza categoria battendo 60 61 Eva Guidi (3.3) e poi nel main draw ha sconfitto 75 61 Clara Marzocchi (2.7), così da regalarsi la sfida con Giorgia Di Muzio (2.5), quarta favorita del seeding. Mia Chiantella (2.7), altra allieva dell’ex davisman al Queen’s Club Cattolica, ha esordito nel tabellone finale liquidando 63 60 Giorgia Benedettini (3.2) e al secondo turno trova dall’altra parte della rete Katy Agnelli (2.8).

Si è invece fermata nel turno di qualificazione Alessia Sciuto (3.2), che dopo il successo per 61 60 su Giorgia Battistelli (3.4) ha ceduto 62 64 a Beatrice Letizia (3.1).